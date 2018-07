Narva triatlonil võtsid ülekaalukad võidud Räppo ja Zaitzeva

Pärast Tartus toimunud Euroopa meistrivõistlusi jätkus triatloni karikasari Narvas, kus sarja neljanda etapi raames võisteldi taas sprindidistantsil. Oodatult võtsid piirilinnas võidu Henry Räppo ja Katrin Zaitseva, kes karikasarja üldarvestuses samuti liidrikohta hoiavad.

Kuigi Ida-Virumaal on läbi aastate rohkesti erineva tasemega triatlonivõistlusi korraldatud, ei ole kodumaine triatloniparemik veel Eesti idapoolseimas linnas võistelda saanud. Tänavuse Narva triatloni eestvedajaks ja peakorraldajaks on Aleksandr Latin – viimase kümnendi Eesti üks paremaid triatleete, kes veel paar hooaeg tagasi püüdis rahvusvahelisel areenil Rio olümpiamängude kvalifikatsioonipunkte. Hetkel on Latin tippspordist taandunud, omandas Tallinna Ülikoolis kõrghariduse ning tegeleb aktiivselt triatlonivõistluste korraldamisega.

Kuigi Narva triatloni raames toimusid ka laste ja noorte Eesti meistrivõistlused, oli päeva huvitavam osa kahtlemata eliitvõistlejate start. Heitluses esikohale suuri üllatusi siiski ei sündinud. Oodatult asusid võistlust dikteerima äsja Euroopa meistrivõistlustel täismeeste seas debüüdi teinud Henry Räppo ja Kevin Vabaorg.