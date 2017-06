Marko Albert võitis karjääri teise poolpika Ironmani

Kanadas toimunud Ironman 70.3 Victorial hoidis triatleet Marko Albert liidrikohta algusest lõpuni ning saavutas oma karjääri teise poolpika Ironmani võidu. Alberti tööpäeva pikkuseks fikseeris finišikell 3:58.36.

Juulikuiseks Ironmani EM-iks valmistuv Albert haaras juhtohjad kohe alguses, olles teada-tuntud kiire ujujana oodatult päeva nobedaim. 1,9-kilomeetrisel avaalal kulus eestlasel aega vähem kui 23 minutit.

Uue rattaga oma esimest võistlussõitu tegev Albert suurendas 90 kilomeetri pikkusel rattadistantsil ülejäänute ees edumaad veelgi ning liikus poolmaratonile enam kui nelja minutilise vahega kanadalase Taylor Reidi ees.

Ehkki jooksu esimeses pooles hakkas vahe kahanema, kontrollis Albert selgesti olukorda ning edestas teiseks tulnud Reidi lõpuks kahe minuti ja 27 sekundiga. Kolmanda koha sai ameeriklane Christopher Baird kaotusega võitjale täpselt neli minutit.

Alberti jaoks on tegemist karjääri teise poolpika Ironmani triatloni võiduga, esimest korda sai ta sellega hakkama 2012. aastal USA-s. Poolpika Ironmani kogudistantsiks on 70,3 miili ning see koosneb 1,9 km pikkusest ujumisest, 90 km pikast rattadistantsist ning 21,1 km pikkusest jooksust.