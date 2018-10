Marko Albert: lolle, laisku ja ebapädevaid inimesi on igas põlvkonnas

Mille põhjal otsustate, kas sobite treeneriks?

Õpilaste tulemused on kõige ehedam kriteerium. Võin olla lahe säga ja saada nendega treeningul hästi läbi, aga kui arengut ei ole, on minust vähe kasu. Olen peale enda treeneri Jüri Käeni teinud koostööd ka mitme tippjuhendajaga ning proovin enda jaoks sobivaid kilde rakendada. Suurt pilti on alati tore vaadata, aga kuidas tegeleda detailidega, et see pilt kena välja näeks?

Saan ma õigesti aru, et klubi 21CC tahab saavutada tulemusi ja treeningutel käib tõsine andmine?

Meil on kõike, nagu ütleb klubi hüüdlause „Triatlon kõigile!“ Sobiva koormuse saavad need, kes tahavad sotsialiseeruda, ja ka need, kes sihivad tulemust. Võib-olla tõesti on meil hihihi-hahahaa treeninguid vähem kui mõnes teises klubis, aga sellised me juba oleme – võtame asja tõsiselt.

Millise hinnangu annate nn lumehelbekeste põlvkonnale?

Arvan, et lumehelbekesteks tembeldamine on jama. Lolle, laisku ja ebapädevaid inimesi on igas põlvkonnas. Kas ma olen pidanud oma õpilasi pärast kaheksatunnist tööpäeva koolis utsitama, et nad rohkem pingutaksid? Jah. Kas ma olen pidanud mõnele juuniori vanuseklassi sportlasele ütlema, et ta tugevamini treeniks? Ei. Gümnaasiumis õppimine on vabatahtlik ja sport on vabatahtlik. Juunioride rühmas ei ole kohta neile, kes ei suhtu treeningutesse piisavalt tõsiselt. Treeningul tuleb endast kõik anda. Meil lund ei saja – kõik on õiged mehed ja naised.

