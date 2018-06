Lühitriatlon pakub triatlonikogemust kõigile

Uju, sõida rattaga ja jookse

Rahvatriatloni läbimiseks ei ole tõepoolest tarvis midagi erilist. „Kui sa oskad ujuda, sul on ükskõik milline jalgratas ja valmidus läbida mõni kilomeeter oma jalgadel, siis oledki valmis triatloniga tutvust tegema,” sõnab Juhanson. Kui inimene on füüsiliselt aktiivne, siis mingit spetsiaalset ettevalmistust rahvatriatloniks tarvis ei ole, kuid teatud ettevalmistus tuleb siiski kasuks. Kindlasti on hea käia ujumas ja harjutada avavees ujumist. Kui ise ei tea, kus ja kuidas avaveeujumist treenida, siis saab alati head nõu mõne triatloniklubi juurest. Rattakilomeetrite kogumiseks või harjutamiseks sobivad kõik rattad ja võimalused. Matkata ja jooksutrenne saab samuti igaüks endale sobival ajal ja kohas teha.

Võistlus käib aususe põhimõttel

Telia 4:18:4 triatloni läbimine ei eelda erivarustust nagu kalipso või triatloniratas. Ujuda saab tavalises trikoos ja ujumispükstes. Rattadistantsiks olgu linnaratas, maastiku- või maanteeratas – 18 kilomeetrit saab läbida ükskõik millisega neist.

Reeglid on rahvatriatlonil lihtsad. Ujumisdistantsi ajal on kohustuslik kanda korraldaja antud ujumismütsi. Rattasõidu ajal on jalgrattakiivri kandmine kohustuslik ja tuulessõit on keelatud. Võistlusrajal kehtivad Eesti liikluseeskirjad. Tegu on džentelmenide ja daamide võistlusega, kus võisteldakse aususe põhimõttel.

