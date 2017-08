Kümnekordse katkematu triatloni lõpetanud Rataseppa kimbutavad unenäod ultradistantsist

Paar päeva tagasi Šveitsis katkematu kümnekordse ultratriatloni lõpetanud Rait Ratasepp on viimastel päevadel und näinud nii pikast ratta- kui jooksudistansist.

"Kui eile nägi Rait und rattadistantsist, siis täna kimbutas teda jooksudistants - mees muudkui jooksis ja jooksis ja jooksis. Rait on ise öelnud, et sellised unenäod on taastumise üks osa. Kui need kaovad, viitab see sellele, et võistlusjäljed on kehast minemas," kirjutab Ratasepa Facebooki fännileht.

"Aga jalad on Raidul juba päris kenad - paistetus on taandumas. Itaallasel Albertol nii hästi ei läinud - ta käis eile oma jalgade pärast haiglas, mees pidi niivõrd suure paistetusega silma pistma, et iseseisvalt ta sellest jagu ei saanud."