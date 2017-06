Kristin Kuuba võitis Euroopa karikaetapi veerandfinaalis esimese asetusega mängijat

Sulgpalli Euroopa karikaetapil Kaunases alistas Kristin Kuuba naiste üksikmängu veerandfinaalis võistluste esimese paigutusega mängija, maailma 119. reketi Alesia Zaitsava Valgevenest 22:20, 22:20.

Poolfinaalis on Kuuba vastaseks taanlanna Anne Hald. Hetkel on Hald maailma edetabelis Kuubast tagapool, 192. kohal, kuid on enne vigastuspausi jõudis ta maailma edetabelis 50. koha piirimaile.

Kuuba mängib homme kahes poolfinaalis. Koos Helina Rüütliga said naiste paarismängu maailma edetabelis 64. kohta hoidvad eestlannad veerandfinaalis jagu Ukraina paarist Anastasia Prozorovast ja Valeria Rudakovast 21:15, 21:15. Poolfinaalis mängivad nad Iirimaa parima naispaari Sara Boyle ja Rachel Darragh vastu.