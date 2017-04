Kirill Kotšegarov tegi Texase Ironmanil Eesti triatloni ajalugu

Kirill Kotšegarov enne Ironmani starti Foto: Eesti Triatloni Liit

Ameerika Ühendriikides toimunud Texase Ironmanil juhtus see, mida Eesti triatlonis juba salamisi pikka aega on oodatud. Viiendana lõpetanud Kirill Kotšegarovist sai esimene eestlane, kes läbis Ironman distantsi ajaga alla 8 tunni. Uued Eesti rekordnumbrid on nüüdsest 7:59:32.