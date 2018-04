Kes on IRONMAN-i vabatahtlike koordinaator Anna Makarova?

Kui ma ühel hetkel sattusin pooljuhuslikult TriSmile’i triatloniklubi juurde, lõin vabatahtlikuna kaasa võistluste korraldamisel, vastutades algul jooksuraja, infopunkti ja VIP-ala eest, kuid kõige hingelähedasemaks kujunes töö vabatahtlikega. Mind on alati inspireerinud inimesed ja saan energiat teistega suhtlemisest. Usun, et igaühel on olemas oskusi ja andeid, mida tuleb märgata ja aidata ellu viia. Töö käigus olen kõrvalt jälginud, kuidas inimesed, kes igapäevaelus arvatavasti kunagi ei kohtuks, teevad koostööd ühise eesmärgi nimel, jagavad kogemusi ning saavad lõpuks headeks tuttavateks ja sõpradeks, kellega järgmine kord taas Pühajärvel, Valgas või Tartus triatlonivõistlustel kokku saada.

Milles seisneb täpsemalt vabatahtlike koordineerimine IRONMAN-il?

Eelseisev IRONMAN Tallinn on suurim spordisündmus, mis kunagi Eestimaal toimunud, ja nõuab tohutut inimressurssi, et kõik plaanipäraselt sujuks. Selleks otsime ligi 1500 tublit vabatahtlikku. Õnneks on meile suureks abiks rahvusvaheline spordivabatahtlike liikumine SCULT, kellega soovitan kõigil liituda. Koos SCULT-iga tegeleme vabatahtlike värbamisega, jagame neile infot ja oleme peamiseks kontaktisikuks enne võistlust, kohapeal ja ka pärast seda. Vastutame selle eest, et kõigil abilistel on just neile sobiv tööpositsioon, tööpäevadel kõht täis, jooksvad probleemid lahendatud ja kõik teavad, mida nad tegema peavad.

