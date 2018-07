Kaidi Kivioja võitis triatloni EM-il pronksmedali!

Karjääri esimene tiitlivõistluste medal tuli 25-aastasele Kiviojale ajaga 58 minutit ja 54 sekundit.

Eliitklassi stardis oli kokku 48 naistriatleeti, kelle hulgas ka kolm eestlannat – lisaks Kiviojale veel Katrin Zaitseva ja Paula-Brit Siimar. Emajões läbitud 750 meetrise ujumisdistantsi järel saabus Kivioja vahetusalasse 28. positsiooni, kaotusega liidritele üle 40 sekundi. Ent rattagrupp, kuhu Kivioja sattus, tegi eestlanna juhtimisel head tööd ning 20 km rattatrassil suudeti vahe esimestega peaaegu minimaalseks sõita.





Vahetusala juures kergelt kukkunud Kivioja asus 5 km jooksurajal, eriti just pikal ja raskel Vanemuise tänava tõusul, koheselt konkurente ründama ning tõusis viimaseks kilomeetriks koguni teisele kohale. Lõpuspurdis suutis värskemaid jalgu näidanud venelanna Alexandra Razarenova temast siiski mööduda, edestas pronksmedaliga lõpetanud Kivioja napi kahe sekundiga.





Euroopa meistriks krooniti 20 sekundit varem lõpujoone ületanud Sophie Coldwell Suurbritanniast, kelle võiduajaks märgiti 58 minutit ja 32 sekundit. Teistest eestlannadest lõpetas Katrin Zaitseva 45. ja paula-Brit siimar 47. kohaga.





Juba võistluse eel poodiumikohta ihanud Kivioja sõnul tundis ta võimalust medalile tulla jooksuetapi keskosas. Palju andsid eestlanna sõnul juurde kodupubliku maruline kaasaelamine.





Meeste sprindivõistluse meistritiitel läks Slovakkiasse Richard Vargale. Eestlastest olid Henry Räppo 34. ja Kevin Vabaorg 45. Juunioride distantsil tegi korraliku võistlusel Johannes Sikk, kes ületas finišijoone 22. kohaga.



Võistluse eel:

Tartus algasid täna, 19. juulil Tartu Mill triatloni Euroopa meistrivõistlused ja lisasündmused, mis pakuvad sportimisvõimalusi 2000 osalejale enam kui 30 riigist. Tegemist on Eesti kõigi aegade suurima triatlonifestivaliga. Esimene start antakse neljapäeval kell 10.00. Delfi TV vahendab võistlusi otsepildis (reedene ülekanne kestab 8:45-16:00, laupäevane ülekanne 8:15-12:00 ja 16:45-19:00).

„Tegemist on triatlonifestivaliga, mis pakub tiitlivõistluste taset, toob kokku erineval tasemel triatloniharrastajad üle Euroopa ning pakub sportimisvõimalusi, kaasaelamist ja kultuuriprogrammi kõigile huvilistele“, ütles peakorraldaja Ain-Alar Juhanson. „Tegemist on seni kõige keerulisema ja mitmekesisema triatloninädalaga, mida koostööpartnerite ja vabatahtlike abiga Eestis on korraldatud.“

Euroopa meistritiitlid selgitatakse Tartus sprindidistantsil (750 m ujumist, 20 km ratast, 5 km jooksu) paratriatlonil (19. juuli), juunioride ja eliidi sprindivõistlusel (20. juuli) kui ka vanuserühmade klassides (21. juulil) ja juunioride võistkondade teatetriatlonis (22. juulil).

Eliit naised sprindidistantsi stardis reedel, 20. juulil kell 13 on eestlastest Kaidi Kivioja, Katrin Zaitseva ja Paula-Brit Siimar ja meeste stardis kell 15 Henry Räppo ja Kevin Vabaorg. Eesti koondis on esindatud juunioride vanuseklassis ning rohkearvuliselt vanuserühmade võistlusel 21. juulil.

Lisaks Euroopa meistrivõistlusele toimub Tartu Mill igamehetriatlon (21. juulil) ning lastetriatlon (22. juulil).

Teistest startidest on võimalus ujujatel ja triatleetidel osaleda Zoot avaveeujumise Tartu etapil (1,5 km), mis toimub 19. juulil kell 19 ning Jooksuekspert südalinna jooksul (5 km) reedel, 20. juulil kell 19, mis pakub kõigile sportlikele ja aktiivsetele inimestele võimaluse osaleda Tartu Mill triatlonifestivali spordiprogrammis.

Võistluskeskuses Keskpargis on võimalik saada spordivõistluste ja kogu festivali kohta täpsemat infot.