Kaidi Kivioja triatlonihooaeg on alanud lootusrikkalt

Triatleet Kaidi Kivioja esimesed võistlusstardid tänavusel hooajal on eestlannale pakkunud positiivseid emotsioone. Napi kahe nädala jooksul toimunud maailmakarikaetappidel Austraalias ja Uus-Meremaal näitas Kivioja mõlemal võistlusel 15. tulemust.

Hooaja avastardil Austraalias, Mooloolabas, Kivioja oma 15. koha üle täit rahulolu siiski ei tundnud. Peaaegu kaks ja pool minutit kaotust võitjale Emma Jeffcoatile oli eestlanna jaoks sprindidistantsil liig. Kaks nädalat hiljem New Plymouthis näitas Kivioja oluliselt tugevamas konkurentsis juba paremat minekut. Ameeriklannast Kristen Kasperist jõudis ta finišisse napilt üle kahe minuti hiljem, aga mis peamine - oma nõrgimal alal ujumises kogunes parimatele kaotust kõigest 38 sekundit.

Veebruarikuus oma 25. sünnipäeva tähistanud Kivioja sõnul ongi hooaja peamiseks eesmärgiks tõsta oma taset ujumises. Selleks siirdus Eesti esitriatleet pikaajalisele treeninglaagrile Ameerika Ühendriikidesse, kus ta juba mitu kuud on treeninud väga tugevas ja professionaalses treeninggrupis.

„Kuigi kõik triatleedid on väga töökad sportlased, on minu grupis ainult ülimalt motiveeritud ja pühendunud ning endast alati maksimumi andvad sportlased. See ei lase ka minul vähemaga leppida,“ rääkis Kivioja oma senistest muljetest ookeani taga.

Pärast Austraalia ja Uus-Meremaa MK-starte naasiski eestlanna tagasi Ameerika Ühendriikidesse treenima. Hooaja põhivõistluseni, sprindi EM-ini Tartus, on jäänud veel neli kuud.