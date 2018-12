Kaidi Kivioja treeninggrupp kolib USA-st Euroopasse

"Talvel on Euroopas piisavalt soe Kanaari saartel ja meie valikuks sai Fuerteventura," rääkis Kivioja intervjuus ERR-ile. "Seal olime detsembris kolm nädalat ja uue aasta alguses lähme tagasi. Veebruaris liigume aga Portugali, kus oleme kuu aega enne kui võistluskarusell pihta hakkab."

Treeninggrupis suuri muutusi ei ole toimunud. Naisi jätkab seal endiselt kümme. "Meeste poole peal on suuremaid muutuseid toimunud, seoses sellega, et treener ei ole enam USA alaliidu treener," jätkas Kivioja. "Aga suures pildis on kõik jäänud samaks: treeningkaaslased ja -meetodid on samad, lihtsalt kohad on uued, aga selline vaheldus ongi hea, ei lase meil mugavustsooni jääda ja teeb asju põnevamaks."

Kivioja treenib Sousa juhendamisel teist aastat järjest ning eestlanna tunnistab, et seepärast on olnud hooaja ettevalmistuse perioodi algus kergem.

