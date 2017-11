Ironman Tallinn triatloni korraldajad ootavad appi 2000 vabatahtlikku

Järgmise aasta 4. augustil toimuva IRONMAN Tallinn triatloni korraldamiseks oodatakse appi 2000 vabatahtlikku.

Tallinn Ülikooli rektor Tiit Land, rahvusvahelise spordivabatahtlike liikumise SCULT tegevjuht Ott Pärna ja IRONMAN Tallinn 2018 peakorraldaja Ain-Alar Juhanson allkirjastasid täna hea tahte kokkuleppe spordivabatahtlike inspiratsioonipäeval Tallinna Ülikoolis.

„Täispika triatloni korraldamine pealinnas on keeruline ettevõtmine ja vabatahtlikke on vaja väga paljude valdkondade jaoks, et sündmus õnnestuks väga hästi,“ ütles Juhanson.

Kõik ülikoolid, ettevõtted, spordiklubid, teised organisatsioonid ja kõik huvilised on oodatud, et teha koostööd ja registreerida vabatahtlikuks.

IRONMAN Tallinn toimub 4. augustil 2018. Starti pääseb 2000 osalejat ning hetkel on võistlusele registreerunud juba ligi 900 osalejat 42-st riigist. Ironmani täispikk triatlon on 3,8 km ujumist, 180 km ratast ja 42,2 km jooksu. Hea eeskuju persoonina treenib triatloniks näitleja Raivo E. Tamm.

Vabatahtlike tegevusvaldkondade loetelu ja registreerimine vabatahtlikuks IRONMAN Tallinn kodulehel.