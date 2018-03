Hirmus vahejuhtum treeningul: Lõuna-Aafrika triatleedil üritati jalgu maha saagida!

Lõuna-Aafrika triatleet Mhlengi Gwala sattus keset treeningut saemeeste rünnaku ohvriks. Kõik jäsemed jäid sportlasele õnneks alles, kuid ainult tänu sellele, et kurjategijad ei suutnud tema jalaluud läbi saagida.

See äärmiselt võigas vahejuhtum leidis aset teisipäeva hommikul Durbanis, Lõuna-Aafrika Vabariigi idarannikul, kus Gwala parasjagu oma rutiinset rattatreeningut tegi. Ründajaid oli kolm.

"Ta arvas, et teda tahetakse röövida. Ta peatus ja andis oma telefoni, aga nad ei tahtnud ei telefoni, kella ega tema jalgratast," rääkis BBC vahendusel Gwala treeningpartner Sandile Shange.

"Nad tirisid ta tee äärde põõsaste vahele, võtsid sae ja hakkasid jalgu saagima. Kui nad luuni jõudsid, jätsid nad tegevuse pooleli, sest nüri saag oli kinni jäänud. Sellest aru saades võtsid nad ette teise jala."

Gwalal õnnestus end kurjategijate haardest lahti rabeleda ja põgeneda. Triatleet läks otsejoones haiglasse, kus teda opereeriti.

"Arstid ütlesid, et nad suudavad ta jala päästa ning ta saab veel isegi kõndida ja joosta, aga taastumine tuleb pikk. "Vereringlus on korras, ainus probleem on tema kõõlustega," lisas treeningpartner.

Kohutava rünnaku ohvriks langenud triatleedi toetuseks loodi kolmapäeval internetipõhine heategevusfond, kuhu on praeguseks kogutud juba üle 26 000 euro. Selle rahaga peaks mees katma oma haigla- ja taastusravikulud.