Hawaii Ironman lõppes eestlaste jaoks pettumusega

Mõlemad läksid tänavu jahtima kõrget kohta. Kui Albert sai lõpuks kirja 25. positsiooni, siis Kotšegarov pidi võistluse katkestama.

Albert sai sel korral ajaks 8:41.28. Ujumise distantsi läbis eestlane 48.30ga, rattadistantsi 4:36.15ga ning jooksu 3:12.43ga. Alberti karjääri parim koht Hawaii Ironmanilt on 2011. aastal saavutatud 13. koht.

Võitjaks krooniti tänavu 31-aastane sakslane Patrick Lange, kelle lõpuajaks märgiti 8:01.40. Teiseks tuli kanadalane Lionel Sanders ning kolmandana tuli üle lõpujoone britt David McNamee.

Naistest võidutses 8:50.47ga šveitslanna Daniela Ryf.

This year, he went for the full course record, and smashed it 2 minutes to spare. @PatrickLange1 is your 2017 Men's IRONMAN World Champion! pic.twitter.com/99k9m99kPI— IRONMAN Triathlon (@IRONMANtri) October 15, 2017