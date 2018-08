Hamburgi Ironmanil tehti vaid kaks ala, ujumine sattus keelu alla

Saksamaal Hamburgis nädalavahetusel peetud täispikal triatlonil ehk Ironmanil said võistlejad läbida vaid kaks ala.

Ujumist korraldajad läbi viia ei saanud, kuna planeeritud ujumiskohast ja selle ümbrusest leiti sinivetikaid, mis on tervisele ohtlikud. Vaatamata valusale tagasilöögile viidi Ironmani sarja võistlus ikkagi läbi. Kohale oli sõidetud üle maailma ja parem kaks ala kui mitte midagi.

Meestest võidutses 180 km pikkuse rattasõidu ja 42,1 km pikkuse jooksudistantsi järel belglane Bart Aernouts ajaga 7:05.26. Lähim konkurent jäi maha enam kui seitsme minuga. Naistest krooniti ajaga 8:08.21 võitjaks Sarah Crowley Austraaliast.

Eeloleval nädalavahetusel peetakse Ironman sarja võistlus Tallinnas, kus samuti on seoses ujumisega õhus küsimärke. Sinivetikatega on kõik hästi, aga vee temperatuur püsib liiga jahe. Mõni päev on veel aega ja ehk see päästab. Võistlus toimub laupäeval, 4. augustil.

IRONMAN Tallinn triatlonil on stardis üle 1400 osaleja enam kui 50 riigist. Tervelt 80 protsenti osalejaid tuleb välismaalt ning kõige rohkem on esindajaid riikide arvestuses Venemaalt. Lisaks individuaalvõistlejatele on stardis 58 võistkonda, kus 3,8 km ujumist, 180 km rattasõitu ja 42,2 km jooksu on jagatud võistkonnaliikmete vahel.