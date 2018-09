Enam kui poolsada inimest läbib Ratasepaga 20-kordse ultratriatloni

Kogu ürituse peategelane Ratasepp jõudis võistluspaika Playitase spordikuurorti nädal enne katsumuse starti. See andis talle aega vaadata üle katsumuse trass ning teha vajalikud muudatused. "Kõige olulisem oli ehk isegi võimalus kohaneda kuuma kliimaga. Temperatuur siin on 30 kraadi ja enam ning varjulisi päevi naljalt ei näe. Kui tuleksin otse lennult katsumuse starti, siis küpseksin tõenäoliselt kiirelt läbi," kirjeldab Ratasepp. "Olen treeningettevalmistusega rahul, keha ei ole alt vedanud ja vaim on ka katsumuseks treenitud. Oleme tiimiga oma peades kõik katsumusega seotud käigud läbi mõelnud, ent kuna üritus on mastaapne, siis oleks naiivne arvata, et ootamatusi ette ei tule," tõdeb Ratasepp, lisades: "meie poolt on aga kõik tehtud, et asjad läheksid võimalikult plaanipäraselt."

Ratasepp ujub 3.8 km 50-meetrises välibasseinis. 180 km ratast sõidab ta ühe ringiga, läbides saare eri punkte. Rattadistantsi jooksul tuleb võtta enam kui 2200 tõusumeetrit. Maratoni jookseb mees ca 3 km ringil. 42.2 km kohta tuleb 400 tõusumeetrit. "Rasked tingimused ei tule aga mulle üllatusena, vaid see on taotuslik," ütleb Ratasepp, kes kogu katsumuse trassi ise endale paika pani. Ratasepa eesmärk on olla esimene mees maailmas, kes niivõrd rasketes tingimustes 20-kordse ultratriatloni läbib.