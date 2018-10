TV3 VIDEO | Avalikustati järgmise aasta Ironman Tallinna triatlonivõistluse esimene võistkond

Esimese võistkonna nimi on "Ooper. Tele. Teater". Selle tiimi ujumisdistantsil osaleb rahvusooper Estonia metsosopran Triin Ella, 180 km pikkusel rattadistantsil sõidab Raivo E. Tamm ja maratoni tahab alla kolme tunni joosta Tiit Palu, kes on Vanemuise teatri draamajuht.

Ellal on küll varasemast avaveeujumise kogemus, kuid ta peab seda võistlust ikkagi väga eriliseks väljakutseks, milleks on vaja targalt treenida. Tamm on juba tuntud raudmees ja Palu tubli maratoonar, kuid samuti Ironmani võistluse puhul uue kogemuse ootuses. Esimese treeningnõupidamise käigus tekkis ka ambitsioonikas eesmärk - lõpetada jõuproov alla kümne tunni.

Vaata täpsemalt saatest TV3 Seitsmesed uudised: