Raudmees Albert andis endast lahkumisetendusel kõik

„Ma ei kujutanud hästi ette, mida tähendab võistelda Eestis, kus inimesed oskavad su nime hääldada. Ma pole Marko Albeer või Marco Polo. Tahan kõikidele neile, kes mulle kaasa elasid, öelda suur aitäh – kuulsin teid kõiki!” õhkas TV6 otse-eetris karjääri lõpetamisest teatanud Albertist rahulolu.

„Sportlase jaoks on õnn lõpetada karjäär oma tingimustel. Mul ei ole okast hinges. Mul on nüüd omad asjad, millega tahan tegeleda. Mul on õpilasi, keda tahan juhendada, ja on muid asju proovida.”