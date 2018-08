Kodupubliku ees Ironmanil kolmanda koha saanud Marko Albert: ma ei kujutanud hästi ette, mis tunne on võistelda Eestis, kus ma ei ole "Marko Albeer" või "Marco Polo"

Lõpuosas olid üheks Alberti tempolanguse põhjuseks ka krambid. "Mis on krampide põhjus? Tavaliselt on selleks kiire ja hoolimatu tempo. Seekord nad tulid ja mõjutasid mind rohkem kui eelnevatel kordadel. Ma ei suutnud nendest lihtsalt läbi trügida. Krambid ei ole asjad, mis lõpetavad tegevuse täielikult, aga praegu tegid nad mu sammu sedavõrd lühikeseks, et tempo langes drastiliselt."

Kui kaua sellisest jõupingutusest taastumine võtab? "Esimesed päevad on selline magus valu, ausalt öeldes mulle meeldib see, sest ma tean, et teostasin ennast. Kui seda valu ei ole, siis see on jama. 1997. aasta maailmameistril on kuldsed sõnad: kui sa kõnnid maratoni, siis su jalad valutavad nädala, aga kui katkestad, siis hing valutab kuu. Antud hetkel on mul väga hea meel, et jalad valutavad, sest hing ei valuta, vaid hoopis hõiskab. Kõigile pealtvaatajatele aitäh ja head aega - sellega lõpeb ka minu professionaalne karjäär. Teen küll oma Austria toetaja jaoks ühe võistluse veel, aga see on rohkem tore ajaviide," avaldas Albert.

Loe veel

"Sportlase jaoks on õnn lõpetada karjäär omadel tingimustel. Mul ei ole okast hinges. Mul on nüüd omad asjad, millega tahan tegeleda, mul on õpilasi, keda tahan juhendada ja muid asju proovida. Karjääri lõpetamine pole tegelikult lihtne. Mul on olnud küll aasta aega mõelda, aga sageli olen olnud kahvlis: kes ma olen? Sportlane? Treener? Kui palju olen ma isa?"