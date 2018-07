KAART | Vaata, milliseid liikluspiiranguid toob kaasa triatlonivõistlus Ironman Tallinn!

4. augustil toimub esmakordselt IRONMAN Tallinn triatlon, mis toob pealinna tuhandeid väliskülalisi. Sportimise ja kaasaelamise võimalusi jagub mitmeks päevaks, sest 1.-5. augustini on lisaks täispikale triatlonile mitmeid teisi lisasündmusi.

Tänasel pressikonverentsil tutvustasid nädala programmi, ettevalmistusi ja liikluskorralduse teemasid peakorraldaja Ain-Alar Juhanson, Tallinna abilinnapea Vadim Belobrovtsev, spordi- ja noorsooameti asejuhataja Ain Kivi ning Kesklinna politseijaoskonna patrulltalituse juht Taavi Kirss.

„Tallinnasse tuleb võistlema ja kaasa elama vähemalt 3000 väliskülalist terveks nädalaks, et osa saada esmakordsest IRONMAN Tallinn triatlonist ja teistest sündmustest. Kõik on oodatud kaasa elama! Tallinn ja Eesti riik saab nüüd tuntuks IRONMANi võistluse kohana ning lisaks spordipealinna rahvusvahelisele tuntusele on IRONMANi toimumisel ka väga suur majanduslik mõju“, rääkis peakorraldaja Ain-Alar Juhanson.

„IRONMAN Tallinn võistluse võõrustamine on mitmel põhjusel suurepärane võimalus – Tallinnas on uus ja suur rahvusvaheline spordisündmus, mis tutvustab Tallinna linna ja Eestit kogu maailmale. Triatlonivõistluse korraldamine on ka uus kogemus, kuid kõik raskused on koostöös erinevate organisatsioonide ja partneritega siiamaani lahendatud“, ütles abilinnapea Vadim Belobrovtsev.