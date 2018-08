Ironmani 13. koha mees Ivo Suur: vesi oli nii külm, et kartsin, et kaotan teadvuse

Kodusel Tallinna Ironmani täispikal triatlonil 13. kohaga lõpetanud Ivo Suur ei osanud öelda, kas ta kunagi veel üldse täispikal triatlonil starti tuleb.

Suure jaoks oli Tallinna võistlus elu esimene täispikk distants. "Praegu ei ütle ma mitte midagi selle kohta. Olen ennegi öelnud, et "never ever", aga kes teab, mis paari päeva või nädala pärast on."

Suure jaoks oli kõige raskem osa jooksudistantsi viimane kolmandik. "Jooksu osa on just väga raske. Ma polnud varem isegi maratoni jooksnud, nii et täna sai kaks kärbest ühe hoobiga. Viimased 15 kilomeetrit olid midagi täiesti teistsugust," rääkis Suur TV6-le antud intervjuus.

"Kuni 30. kilomeetrini oli okei olemine, polnud kannatamine, vaid sportlik nauding. Sealt edasi olid lihased väga piimhapet täis ja tuli ennast sundida. Kui vesi oleks soojem olnud, siis oleks kokkuvõttes täiesti super võistlus olnud."

Vesi oli koguni nii külm, et Suur kartis lausa, et ta peab võistluse pooleli jätma. "Vesi oli ikka juba külm. Oli tõsine kartus, et kaotan teadvuse. Temperatuur oli küll muidugi lubatu piirides, aga tõesti oli jube külm!"