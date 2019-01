IRONMAN sarja triatlonil Otepääl tuleb rekordiline aasta

“Registreerisin ennast eile IRONMAN 70.3 Otepää poolpikale triatlonile. Ei, ma ei ole hulluks läinud. Olen hoopis alates oktoobrist süsteemselt treeninud. Kui Ain-Alar Juhanson esitas mulle väljakutse osaleda “Hea eeskuju” projektis, olin esmalt kahtleval seisukohal, kas see on ikka midagi minu jaoks. Aga mulle meeldivad väljakutsed ja just seetõttu otsustasingi triatloni nimel treenima hakata – süstemaatiliselt, plaani kohaselt ja eelnevalt veendunult, et mu tervis seda lubab. Kui ma suudan oma tegevusega ka teisi sportima inspireerida, siis on see ainult boonuseks. Koos on lõbusam! Kõik trenni!”, kirjutas Robert Kitt sotsiaalmeedias.

„Jaanuari algus on hea võimalus kõigil sihte seada ning poolpikaks triatloniks jõuavad valmistuda kõik spordihuvilised. Mul väga hea meel, et Robert Kitt on alustanud treeninguid ja innustab kindlasti oma kolleege, teiste ettevõtete töötajaid kui ka laiemalt Eesti inimesi sportima ning suviseks triatlonihooajaks valmistuma“, ütles treener Ain-Alar Juhanson.

IRONMAN poolpikk triatlon toimub Otepääl 15. juunil juba neljandat korda ning tänaseks on sellele registreerunud juba ligi 600 osalejat individuaalosalejatena ning ka üle 30 võistkonna. Esindatud on 25 riiki.

Eestis toimub taaskord ka IRONMAN Tallinn täispikk triatlon 3. augustil ning ka sinna on registreerunud ligi 600 osalejat ning nende rahvusvaheline haare on veelgi suurem – esindatud on juba üle 40 riigi.