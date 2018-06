Iirlane püstitas Ironman 70.3 Otepää võistlusel Guinnessi rekordi

Otepääl peetud poolpikal Ironmani triatlonil (1,9km - 90km - 21,1km) ületas kehtiva Guinnessi rekordi iirlane Declan Loy.

Harrastustriatleet on kümne kuu jooksul heategevusliku kampaania raames läbinud 25 Ironman 70.3 triatloni. Kehtiv Guinnessi rekord on 24 poolpikka triatloni aasta jooksul. Loy on selle tähise juba ületanud.

Aga sellega iirlane ei piirdu. Ta loodab aastaga läbida 30 poolpikka Ironmani triatloni, seega seisab kahe kuu jooksul ees veel viis võistlust.

Otepää sai värske rekordimees 566. koha, läbides distantsi ajaga 6:53.14.