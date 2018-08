FOTOD | Pikalt juhtinud Marko Albert kangestus lõpukilomeetritel ja lõpetas Tallinna Ironmani kolmandana, Raivo E. Tamm liigub vapralt finiši poole

Ironman Tallinn

Parima naiste võistkonnana jõudis finišisse Team Freespirit, kelle eest tegi rattasõidu Saskia Alusalu. Kokkuvõttes said nad võistkondade lõikes koguni seitsmenda koha!

Raivo E. Tammel on joostud pisut üle 12 kilomeetri. Tuju on hea!

Telepildis näitab Raivo E. Tamme, kelle pulss on 142, jooksusamm reibas ning nägu naeratust täis. Joostud on tal pisut üle seitsme kilomeetri.

Rattasõidu ja jooksu vahele jäi Raivo E. Tammel 7 minutit ja 20 sekundit ning nüüd on näitleja jooksma asunud!

Vahepeal jõudis finišisse ka teine eestlane - Ivo Suur sai kodusel Ironmanil 13. koha. Ajaks 8.40.25.

Raivo E. Tamm on samal ajal alavahetuse juures - ta on ujumise ja rattadistantsi läbinud ning asub peagi jooksma. Rattadistantsi läbis ta kuue tunni ja 38 minutiga.

Albert lõpetas ajaga 8.07.11. Kolmas koht. Tubli sooritus igatahes!

Duelsen on finišis ajaga 8.06,16.

Teine koht sakslasele Marc Duelsenile. Albert peaks hoidma kinni kolmandast kohast.

Šveitslane Philipp Koutny on võitjana finišis. Lõpuaeg 8:01.19.

36,8 km vaheajapunktis juhtis Koutny Duelseni ees 3.58-ga, Albert kaotas liidrile 4.28. Kolmandat kohta eestlane enam siiski loovutada ei tohiks. Neljanda mehega on vahe neli minutit.

Suur-Patarei tänavale pööras Albert veel teisena, kuid tänava lõpus on ta ilmselt selle koha juba loovutanud.

Sakslane Marc Duelsen on Lennusadama kandis kohe-kohe Albertit kätte saamas.

Alberti teine koht on 6 km enne finišit samuti ohus. Kolmas mees on vaid 33 sekundi kaugusel.

31,9 km vaheajapunkti tuli liidrina juba šveitslane Koutny, Albert kaotas talle 6 sekundit.

Telepilt näitab, et Albertil on probleeme tagareiega.

14 km veel joosta, Albertil on raskusi. Vahe Koutnyga on vaid 30 sekundit.

24,1 km vaheajapunkt: Alberti edu šveitslase Koutny ees on 1.25. Järgnevad Duelsen (+2.38) ja Thomschke (+4.24).

Raivo E. Tamm on ratta seljas olnud 4.00.11 ning läbis viimati 109 km vaheajapunkti. Keskmine tempo on 26,87 km/h. Teda võib eeldatavasti rattasõidu finišis näha kell 15.15.

Šveitslane Philipp Koutny kaotas 21,9 km vaheajapunktis Albertile 1.58-ga. Marc Duelsen on kolmas (+2.42), Markus Thomschke neljas (+3.19).

Kui Albertil jääb veel joosta 22,8 km, on vahe jälitajate ees kahanenud 1.44-le.

Jooksu 11,9 km vaheajapunktis oli Alberti edu Thomschke ees 3.33. Duelsen kaotas 3.44, Koutny 3.58, Chevrot juba 5.40.

Niimoodi innustati Marko Albertit Lennusadama kandis: Lennusadama alal tehakse suuri tegusid - Marko Alberti edumaa #meremuuseum #maritimemuseumofestonia #lennusadam #seaplaneharbour #ironmanestonia #ironmantallinn @lennusadam A post shared by Iris Tomson (@iiruke) on Aug 4, 2018 at 2:05am PDT

6,8 kilomeetrit joostud. Albert edestab Thomscket 3,52-ga, Duelsenit 4,05-ga. Järgnevad Koutny (+4.21) ja Chevrot (+4.56). Vahe on natuke vähenenud, aga midagi hullu veel lahti pole.

Ivo Suur lõpetas rattasõidu 15. kohal (+27.13).

Kui 4,1 km sai joostud, oli Alberti edumaa sakslase Markus Thomschke ees 4.13. Kaasmaalasega jookseb praktiliselt koos Marc Duelsen (+4.16). Siis on väike vahe ja järgnevad šveitslane Philipp Koutny (+4.46) ja prantslane Denis Chevrot (+4.50).

Teisena saabus vahetusalasse prantslane Denis Chevrot, kes kaotab Albertile 4.20-ga. Kirill Kotšegarov arvab TV6 ülekandes, et just see mees võib Albertit kõige rohkem ohustada. Jälitajate grupp on endiselt viieliikmeline, kuues mees kaotas Albertile 4.46.

Marko Albert saabus Vabaduse väljakule rattadistantsi finišisse. Sadulas sai istutud 4:19.02, koguaeg 5:07.37. Näis, kas jälitajad püüavad ta viimase 42 km jooksul kinni...

Albertil on rattasõidu finišisse jäänud vaid paar kilomeetrit. Vahe jälitajatega on 3.54.

150 km vaheajapunktis on Marko Alberti edu šveitslase Philipp Koutny ees 3 minutit ja 31 sekundit. Järgnevad Chevrot (+3.33), Duelsen (+3.35), Thomschke (+3.37) ja Bittner (+3.39).

Jälitajate grupp on kasvanud taas viieliikmeliseks. Neljase seltskonnaga on rattarajal liitunud sakslane Marc Duelsen. Liidritel jääb sadula seljas istuda veel 45 kilomeetrit.

Ametlikus vaheajapunktis (109 km) on Alberti edu prantslase Denis Chevrot ees 3.0. Järgnevad sakslased Per Bittner (+3.32) ja Markus Thomschke (+3.33) ning šveitslane Philipp Koutny (+3.35).

Marko Albert on jõudnud 109 km vaheajapunkti ajaga 2:36.36. Kogu võistluse stardist on eestlasel möödas 3:25.10. Lähimad jälitajad peaksid GPS-i järgi olema 3.34 kaugusel.

Ivo Suur läbis 75 km vaheajapunkti 17-ndana. Albertile kaotab ta 20 ja poole minutiga.

Markos Thomschke (Saksamaa) jõudis 75 km punkti Albertist 4.22 hiljem. Koos on ikka veel neljaliikmeline jälitajate punt, kuues mees, kelleks on sakslane Marc Duelsen kaotab eestlasele juba 5.46.

Albert on jõudnud 75 km vaheajapunkti, olles sadula seljas viibinud tund ja 48 minutit (rajal kokku 2:36.57).

Alberti edu jälitajate ees on juba neli ja pool minutit.

Näitleja Raivo E. Tamm veetis 16-kraadises vees tund, 53 minutit ja 36 sekundit. Näitab publikule pöialt ja suundub ratast võtma. Koht on umbes 1000-1050 seas.

Alberti edu järgmise mehega on suurenenud üle nelja minuti.

Kalev Kruus rääkis TV6 otse-eetris, et otsustas neljapäeval Ironman Tallinnast loobuda, sest sai perega puhkusel olles veest mingi salapärase bakteri. Vedelikukaotus oli nii suur, et neli kilo kukkus. Sellises seisus triatloni starti minek pole eriti mõistlik.

Soomlane annab teada, et on teel Ironman Tallinn võistluselt haiglasse. Kesksenmeno #DNF and on my way to #hospital #ironman #ironmantallinn #ironmantallinn2018 #triathlon #swimbikerun A post shared by Juha Hööpakka (@juhahoopakka) on Aug 3, 2018 at 10:02pm PDT

Jälitajate grupp on kahanenud neljale liikmele, neist esimene, sakslane Markus Thomschke kaotab Albertile 3.46. Seltskonnas on veel Philipp Koutny (Šveits), Denis Chevrot (Prantsusmaa) ja Per Bittner (Saksamaa). Siis on pooleteistminutiine vahe ja kuuendat kohta hoiab ukrainlane Daniil Sapunov.

Albert on jõudnud rattasõidu 34 km vaheajapunkti. Kokku on ta rajal olnud 1:38.14.

Teine Eesti eliitklassi võistleja Ivo Suur lõpetas ujumisdistantsi 20. kohal ajaga 58.54.

Alberti kolme ja poole minutine edu püsib. Kuueliikmeslisest jälitajate grupist on saanud viieliikmeline.

Kaart annab veidi aimu, kuhu võistlejad hetkel suunduvad.

Marko Albert rattadistantsi alguses. Vahe jälitajatega oli vahetusalas 3.36.

Kaheksandana on veest väljas belglane Michael van Cleven, tema kaotus Albertile viis ja pool minutit. Esikümne lõpetavad sakslane Marc Duelsen ja ungarlane Gergo Badar.

Kaldal on järgmine kuuene grupp, kes kaotavad Albertile kolm minutit. Šveitslane Philipp Koutny, prantslane Denis Chervot, sakslane Gregor Buchholz, ukrainlane Daniil Sapunov ja sakslased Markus Thomschke ja Per Bittner.

Albert läbis ujumisdistantsi ajaga 46.17.

Marko Albert on viimase poi juures võimas liider ning kohe-kohe veest välja tulemas!

Külm vesi on saanud ühele võistlejale saatuslikuks.

Liidrite kaldale jõudmiseni läheb veel umbes kuus minutit. Siis saame ka parema pildi hetkeseisust.

Liidritel on pool distantsist ujutud.

Selline lummav vaade avanes Lennusadama juures võistlejatele mõni tund tagasi. Самый длинный день начинается #ironmantallinn #triathlon #swimbikerun #ironman A post shared by FredS (@noiser76) on Aug 3, 2018 at 7:21pm PDT

Kui umbes üks kilomeeter oli ujutud, oli Albert võistluste ainuliider.