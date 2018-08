DELFI VIDEO | Kuidas Raivo E. Tamm end 20 tundi pärast esimest täispikka triatloni tunneb?

Esmakordselt toimunud IRONMAN Tallinn jõuproovil pälvis rohkelt tähelepanu Raivo E. Tamm, kelle sportlik eeskuju ja isiklik suursaavutus täispika triatloni läbimise näol liigutas väga paljusid.

Täispika triatloni läbimiseks tuleb ujuda 3,8 km, sõita rattaga 180 km ning joosta 42,2 km. Raivo E. Tamm läbis karmi katsumuse 14 tunni 43 minuti ja 9 sekundiga.

"Katkestamine oli vist üsna lähedal, mul oli jooksudistantsil ikka halb. Oli tunne, et hakkan ära minestama," avaldas raudmees 20 tundi peale võistluse lõppu Delfile. "Aga kui ma seal maas istusin, siis tundsin, et läheb paremaks. Ja kiirabil polnud aega kohe tulla. Ütlesin siis meedikutele, et lähen edasi, mis ma siin ikka istun. Kui kiirabi oleks tulnud, siis ma arvan, et oleks kõik olnud."

Täna hommikul keha üllataval kombel väga ei valutanudki, tõdes Raivo E. Tamm. "Aga nüüd õhtul on küll tunne, et lihased hakkavad valutama. Reielihased, trepist on raske üles-alla saada." Vaatamata selle leidis ta endas jõudu osaleda Ironmani vabatahtlike tänuüritusel.

Kokku lõpetas IRONMAN Tallinn triatloni 1075 individuaalosalejat ning 56 võistkonda ehk 1243 osalejat 52 riigist.