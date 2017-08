DELFI VIDEO | Elu esimese poolpika triatloni läbinud Raivo E. Tamm: minu eelmine isiklik rekord oli vist 13,5 kilomeetrit jooksu!

Laupäeval Otepääl Ironman 70.3 poolpika triatloni läbinud Raivo E. Tamm sai ajaks 6.45.18 ning jäi oma võistlusega rahule.

"Oli ootamatuid ja natuke ehmatavaid asju. Kui seisime stardikoridoris ja vaatasime, mida Eesti lipp teeb, siis mõtlesime rattasõidu peale, aga tegelikult mõjus see juba ujumisele. Kui nuki taha jõudsime, siis oli seal täiesti merelaine, aga mina olin varem ujunud vaid Männiku karjääris, kus on peegelsile vesi. Ujumine nägi välja nagu lonkamine üle lainete, kaldusin natuke kõrvale ka. See oli päris karm," rääkis Tamm.

Näitleja sõnul oli tal probleeme ka rattasõiduga, kus ühel tõusul ei töötanud käiguvahetus. "Sõitsin mäest üles ja kõrvalt spordimehed hüüdsid, et ma käigu ära vahetaks. Keegi jooksis kõrval ja küsis ka, et kas mul ei lähe käik sisse. Ei läinud!"

Triatloni viimase osa - poolmaraton - oli Tamme jaoks samuti uudne katsumus. "Minu senine isiklik rekord oli vist 13,5 kilomeetrit aastast 1981, kui oli vist esimene Paide-Türi jooks. Rohkem ma polnud elu sees jooksnud. Trennides ulatus kõige suurem kilometraaž 9,4."

