Zverev üllatas aastalõputurniiri finaalis Djokovići

21-aastase sakslase jaoks oli tegu karjääri esimese aastalõputurniiri võiduga. Sealjuures oli Zverev alles eile poolfinaalis alistanud teise legendi, Roger Federeri.

"Ma ei suuda seda kirjeldada. See on suurim tiitel, mille olen kunagi võitnud," rääkis Zverev võidu järel. "Tahaksin esmalt Novakit õnnitleda - sellist tennist, nagu tema on viimastel kuudel mänginud, polegi me võib-olla varem kunagi näinud. Ta ei kaota palju mänge, aga õnneks ta mulle kaotas."

Djoković oli eelnevalt finaali jõudnud ühtegi setti kaotamata.