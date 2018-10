WTA turniiri Moskvas võitis Kasatkina, Kontaveidi alistaja teeb maailma reitingus võimsa hüppe

Finaalis alistas Kasatkina kvalifikatsioonist läbi tulnud ja mitu üllatusvõitu serveerinud Ons Jabeuri (WTA 101.) Tuneesiast 2:6, 7:6(3), 6:4. Matš vältas pisut üle kahe tunni.

21-aastane Kasatkina teenis karjääri teise WTA tiitli, esimene pärineb 2017. aasta aprillist Ameerika Ühendriikidest liivaturniirilt.

Kremlin Cupi veerandfinaalis Eesti esinumbri Anett Kontaveidi alistanud Jabeur peaks esmaspäeval avaldatavas uues maailma reitingus kerkima tervelt 38 kohta ehk 63. positsioonile.

