WTA tabelis 183. kohal olev Serena Williams sai Wimbledoniks Anett Kontaveidist kõrgema asetuse

Wimbledoni tenniseturniiri korraldajad jagasid välja mängijate asetused. Eelmisel aastal emaks saanud ja tänavu taas võistluskarussellile naasnud Serena Williams hoiab maailma edetabelis küll alles 183. kohta, kuid Wimbledoniks sai ta korraldajatelt 25. asetuse.

Praeguseks on juba paljud kritiseerinud otsust, et anda asetus endiste teenete eest, kuid samas on sellel plaanil olnud ka toetajaid. Eelkõige on selle eest võidelnud just Williams ise.

Williams oli võistlsutules juba ka Prantsusmaa lahtistel, kus ta oli asetuseta ja jõudis lõpuks neljandasse ringi. Seal pidi ta vigastuse tõttu andma aga loobumisvõidu Maria Šarapovale.

Eestlastest on Wimbledonis asetusega Anett Kontaveit, kes sai turniiriks 28. paigutuse. WTA tabelis on Kontaveit praegu 27. kohal.