WTA: Šarapova Prantsuse lahtistelt eemale jätmine on vale otsus

Kui Prantsusmaa lahtiste tennisemeistrivõistluste korraldajad otsustasid dopingukaristuse järel taas võistlema asunud Maria Šarapovale turniiri kutset mitte saata, siis naiste tennise katuseorganisatsiooni WTA sõnul oli see otsus vale.

30-aastane Šarapova naasis hiljuti 15-kuulise pausi järel ning tema koht maailma edetabelis on liiga madal, et ta oleks turniirile automaatse kutse saanud. Turniiri korraldajad otsustasid venelanna aga ka wild card'ist ilma jätta, et "kaitsta spordi standardeid".

"Ma ei nõustu selle otsuse põhjendusega. Ta kandis oma karistuse ära," sõnas WTA juht Steve Simon. "Ei ole põhjust karistada mängijat talle määratud sanktsioonidest suuremal määral."