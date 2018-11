WTA eliitturniiril selgusid kõik poolfinalistid

Lisaks Görgesele jõudsid nelja parema sekka veel Ashleigh Barty, Garbine Muguruza ja Madison Keys. Poolfinaalides lähevad omavahel vastamisi Keys – Muguruza ning Görges – Barty.

Keys kaotas alagrupi viimases mängus 6:1, 3:6, 1:6 hiinlannale Wang Qiangile, kuid sellest piisas siiski edasipääsuks.

Bartyle tagas lõpuks edasipääsu Caroline Garcia 6:4, 6:4 võit Arina Sabalenka üle.

Muguruza alistas alagrupi viimases voorus 6:7 (4), 6:2, 7:6 (1) Läti esindaja Anastassija Sevastova. Muguruza oli eliiturniiril lõpuks ainus mängija, kes võitis alagrupis mõlemad matšid.

The last semifinal seat goes to Madison @Madison_Keys !⁰The final four players are: Julia Goerges, Ashleigh Barty, Garbine Muguruza, Madison Keys! @juliagoerges @ashbar96 @GarbiMuguruza

Congrats 👏👏👏🎉#WTAEliteTrophy #ShineinZhuhai #Zhuhai pic.twitter.com/3qMtjm9lRp