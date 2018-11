WTA eliitturniiril selgus esimene finalist, teises poolfinaalis ootamatu vangerdus

Austraalia esindaja oli kolmesetilises kohtumises parem Anett Kontaveidi alagrupist edasi pääsenud Julia Görgesist 4:6, 6:3, 6:2.

Barty finaalivastase selgitavad Garbine Muguruza ja Qiang Wang. Hiinalanna pääses poolfinaali Madison Keys´i asemel, kes jättis põlvevigastusega turniiri pooleli.

Keys mängis teibitud vasaku põlvega juba alagrupiturniiril ning kolmandat järjestikust kohtumist jalg välja ei kannatanud.

Unfortunately, due to injury, @MadisonKeys has had to withdraw from the @WTAEliteTrophy.