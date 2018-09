WTA boss ja US Openi korraldaja toetavad Serena Williamsit: kohtunik käitus seksistlikult

Williams sai finaalis Naomi Osakaga mängides karistuseks ühe vastasele antud geimi, sest rikkus mitmel korral reegleid. Esmalt hoiatas kohtunik Williamsit, sest tema treener jagas talle tribüünilt näpunäiteid, seejärel sai ta teise karistuse reketi loopimise eest. Geimikaristuse määras kohtunik aga pärast seda, kui Williams oli teda eelnevate karistuste eest vargaks nimetanud.

Simoni sõnul lubatakse tipptennises meestele rohkem kui naistele. "WTA usub, et kohtunike tolerantsistandardites ei tohiks meeste ja naiste osas erinevust olla. Meestel ja naistel peaksid olema võrdsed võimalused emotsioone välja näidata," sõnas Simon avalduses. "Leiame, et naiste finaalis seda ei olnud."

Lisaks sellele arvab Simon, et treenerite mänguaegsed juhised peaksid olema lubatud.

Simoni väited sugudevahelisest ebavõrdsusest toetab ka US Openi turniiri organiseeriva United States Tennis Associationi (USTA) pealik Katrina Adams.

"Mehed vaidlevad geimide vahel kohtunikuga pidevalt ning neid ei karistata. Näeme selliseid asju sageli," sõnas Adams. "Selles osas puudub tenniseplatsil sooline võrdõiguslikkus. Siin peaks olema rohkem ühtseid standardeid. Olen soolise võrdõiguslikkuse poolt ning seda olukorda vaadates on selge, et meil on vaja pidada läbirääkimisi, milliseid muudatusi reeglitesse järgmiste nädalatega tuua. Peame kõiki võrdselt kohtlema."