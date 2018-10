WTA aastalõputurniiri finaali murdsid Svitolina ja Stephens

Ukrainlannast maailma edetabeli seitsmes number alistas ülipingelises poolfinaalis Kiki Bertensi 7:5, 6:7(5), 6:4. Matš vältas 2 tundi ja 38 minutit.

Ehkki Bertens lõi palju enam äralööke 41-12, siis hollandlanna tegi ka palju enam sundimata vigu 63-36. Üldpunktid Svitolina kasuks õige napilt 114-111.

Teise finalist selgitasid Sloane Stephens ja Karolina Pliškova. Ameeriklanna Stephens võitis kohutava avaseti järel 0:6, 6:4, 6:1. Matš kestis kaks tundi ja 27 minutit.

.@ElinaSvitolina roars into the @WTAFinalsSG final after triumphing in the longest match of the tournament against Bertens!

HIGHLIGHTS--> https://t.co/e6IWjVunIo pic.twitter.com/fI56txWiKv— WTA (@WTA) October 27, 2018