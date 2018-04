Wozniacki võib järgmisel aastal Miami Openit boikoteerida

Maailma teine reket Caroline Wozniacki mõtleb Miami Openi tippturniiri boikoteerimise peale, sest ta pole rahul, kuidas korraldajad tema tapmisähvarduste juhtumile reageerisid.

Wozniacki väitis märtsi lõpus toimunud turniiri järel, kus ta kaotas Monica Puigile, et fännid karjusid tema suunas mängu ajal tampmisähvardusi, mis puudutasid ka taanlanna perekonda. Tennisisti pahameelt suurendas veelgi turniiri direktori James Blake'i väide, et nemad polnud ühestki ähvardusest teadlikud.

"Ma magasin neli või viis päeva pärast seda kohutavalt. Kõhus oli paha tunne. David (kihlatu David Lee - toim) oli samuti seal ning isegi tema ütles, et see on halb, nii ei tohiks asjad olla. Miamist saadud kogemus oli kohutav ning loodetavasti me ei koge seda enam kunagi."

Kummalisel kombel ei teadnud matši järel tapmisähvardustest midagi ka Puig. "Mina ei kuulnud midagi. Publik oli selles mängus väga emotsionaalne ja väga elevil. Kuid ma ei oska muud öelda - ma ei kuulnud midagi," ütles puertoricolanna.