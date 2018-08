Wimbledoni valitsev tšempion sai üllatuskaotuse

Kerber kaotas Montrealis peetaval Rogers Cupil teises ringis Cornet`le (WTA 34.) 4:6, 1:6. Maailma neljas reket tegi lausa 32 sundimata viga.

"See oli minu esimene mäng kolme nädala jooksul. Sageli on teisele kattele üleminek raske ning tundub, et ma vajab kõvakattega väljakuga kohanemiseks veel aega," sõnas Kerber üllatuskaotuse järel.

Venelanna Maria Šarapova alistas oma kaasmaalase Daria Kasatkina 6:0, 6:2, US Openi võitnud Sloane Stephens oli teises ringis üle Francoise Abandast 6:0, 6:2. Briti esinumber Johanna Konta juhib vihma tõttu pooleli jäänud mängus Victoria Azarenka vastu 6:3, 3:0.