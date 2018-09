Wimbledoni turniiri peakorraldaja võttis Serena Williamsi skandaali osas sõna: aeg on muutusteks küps

Kuna tänavuse US Openi turniiri naisüksikmängu finaali ajal puhkes suur skandaal Serena Williamsi ümber, kes sai tribüünil istunud treenerilt matši ajal juhiseid, on Brook valmis tennise hea maine päästmiseks reeglimuudatust arutama.

"Vaatasin ise seda matši New Yorgis kohapealt ning inimesed küsisid minult: "Kas selline asi võiks juhtuda ka Wimbledonis?" Minu esimene reaktsioon oli, et ilmselt võiks küll. Ma arvan, et Serena Williams oli tohutu pinge all ja me nägime, mis juhtus," sõnas Brook väljaandele Givemesport.

Kui varasemalt on britid selgelt vastu olnud, et treenerid võiks mängude ajal juhiseid anda, siis nüüd on Brook selles osas leebemaks muutunud.

"Olukord on segadust tekitav kõigi jaoks. Wimbledoni korraldajad leiavad, et aeg on arutlusteks küps. Võtame asja ette ja vaatame, kuhu välja jõuame. Mina leian, et üldse oleks parem, kui tennis suudaks lõpuks kõik osapooled kokku viia ja leida tee, mis oleks meie spordialale kõige parem," lisas inglane.

"Isiklikult olen ma endiselt selle vastu, et treeneritel lubataks matši ajal juhendada, aga kui kõik teised leiavad, et see on vajalik ja tennisele hea, siis on ka Wimbledon valmis vastu tulema."

US Openi korraldajad on siiani lubanud treeneritel oma hoolealuseid juhendada kvalifikatsiooniringi mängude ajal, samuti on see lubatud juunioride turniiridel.