Wimbledoni tunnused: järjekorrad, naps ja Federeri-maania

Ajaloo vanima turniiri, suure slämmi külastajate puhul torkab esimesena silma kannatlikkus. On hämmastav, kui kaua on inimesed nõus pileti saamiseks järjekorras seisma või ühe koha peal passima, et mõnd staarmängijat endast meetri kaugusel kasvõi kümneks sekundiks seismas näha.

Taiwanist pärit Jason, kes treeningväljakute juures parajasti autogramme jahtis, kuulub mõlemasse kategooriasse. Ta on sel nädalal kolm ööd Wimbledon Parkis telkinud ja kahel päeval matšidest osa saanud.