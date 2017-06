Wimbledoni põhiturniirile kvalifitseerus maailma 855. reket

Wimbledoni suure slämmi turniiri põhiturniirile jõudis läbi kvalifikatsiooni 27-aastane britt Alexander Ward, kes ATP maailma edetabelis asub alles 855. kohal.

2016. aastal sai Ward turniirile wild cardi, tänavu pidi ta aga pidama kolm kvalifikatsioonmatši. Mullu oli ta veel maailma 245. reket, kuid pidi raske vigastuse tõttu tegema pika mänguausi.

"See tähendab mulle kõik. Tunnen, et olen oma koha tabelis auga välja teeninud," rääkis viimases eelringis Venemaad esindava grusiini Teymuraz Gabašvili (ATP 176.) alistanud Ward.

"See on uskumatu tunne. Ma pole kungai varem Wimbledoni kvalifikatsioonmatši võitnud, küll aga neli korda kaotanud. Mul on selle kõige uskumisega raskusi."

Ward on madalaima edetabelikohaga Wimbledoni põhiturniirile pääsenu alates 1998. aastast. See rekord kuulub bahamalasele Mark Knowlesile, kes mängis põhiturniiril maailma 1122. reketina.