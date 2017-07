Wimbledoni murul libastunud ameeriklanna läheb põlveoperatsioonile

Neljapäeval Wimbledoni tenniseturniiril libeda muru peal kukkundu ja kiirabiga minema viidud ameeriklanna Bethanie Mattek-Sands teatas, et vigastus vajab operatsiooni.

32-aastane tennisist ütles fännidele Facebook Live'i kaudu, et peab lõikuslaual parandama põlvekedra nihestust ja põlvekedra kõõluse rebendit.

Ameeriklanna rääkis, et kuulis võrgu suunas astudes praksatust. "Teadsin, et see on kas nihestus või murd ning läksin täiesti segi," ütles ta.

Ühtlasi kinnitas Mattek-Sands, et on nüüd tenniseväljakutelt eemal "mõnda aega". Ameeriklanna vigastuse tõttu pääses kolmandasse ringi Sorana Cirstea, kes oma järgmisele vastasele Garbine Muguruzale 2:6, 2:6 alla jäi.