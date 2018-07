Wimbledoni kolmekordne võitja: see pole võrdõiguslik, kui naiste finaal on laupäeval

Wimbledoni tenniseturniiri kolmekordne võitja Chris Evert leiab, et naisi koheldakse Inglismaa kuulsal muruväljakuturniiril teisejärgulistena, sest neil tuleb võitja selgitada juba laupäeval.

"See pole võrdõiguslik, kui naiste finaal on laupäeval," sõnas 63-aastane ameeriklanna, vahendab Daily Mail. "Wimbledon on väga suurte traditsioonidega ja ajalooline turniir. Võib kindel olla, et nad ei hakka tegema radikaalseid muutusi, et meeste finaal lükata laupäevale ja naiste oma pühapäevale."

Wimbledoni tenniseturniiri boss Richard Lewis ütles, et naiste finaal laupäeval "töötab väga hästi" ja selle muutmiseks pole mingit põhjust.

"Kui naiste finaalmäng on laupäeval, saab see mäng väga palju tähelepanu. See süsteem töötab väga hästi," märkis Lewis.