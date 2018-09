Williamsi matši peakohtunik võttis esimest korda sõna: a la carte õigusemõistmist pole olemas

47-aastane portugallane, kes karistas kolmel korral reegleid rikkunud Williamsilt ühe geimi kaotusega, ütles Portugali väljaandele Tribuna Expresso, et tema pärast ei ole vaja muretseda.

"Arvestades asjaolusid, on minuga kõik korras," sõnas Ramos. "See oli õnnetu olukord, aga a la carte õigusemõistmist pole paraku olemas. Minu pärast ei ole vaja muretseda."

Napisõnaliseks jäänud portugallane tunnistas, et ta otsustas pärast suure skandaaliga lõppenud finaali New Yorgi tänavatele jalutama mitte minna, et vältida "komplitseeritud olukordi".

Ramos naaseb tenniseväljakule juba sel reedel, kui on pukikohtunikuks Davis Cupi poolfinaalmatšis, kus kohtuvad Horvaatia ja USA.

Rahvusvaheline Tenniseliit (ITF) avaldas esmaspäeval Ramosele toetust, kinnitades, et portugallane ei teinud US Openi finaalmatšis ühtegi viga ning määras kõik hoiatused ja karistused vastavalt kehtivatele reeglitele.