Williams ja Šarapova sattusid venelanna raamatu pärast sõnasõtta

Kuigi Serena Williamsi ja Maria Šarapova kaua oodatud kohtumine jäi French Openil ameeriklanna vigastuse tõttu ära, pakuti naistele pressikonverentsil võimalus teineteisega "lahingut pidada".

Sõnasõda puhkes Šarapova elulooraamatu pärast, kus venelanna Williamsi sõnul kuulujutte ja valet levitab. Nimelt kirjeldatakse seal, kuidas Williams 2004. aasta Wimbledoni finaalis pärast kaotust Šarapovale endast äärmiselt väljas oli ja riietusruumis nuttis.

"See raamat põhineb 100 protsenti kuulujuttudel - vähemalt selles osas, mis puudutavad neid asju ja tsitaate, mis ma sealt lugenud olen. Need valmistasid mulle pettumuse. Olen pärast kaotusi mitu korda riietusruumis nutnud. Ma arvan, et see on normaalne. Kui see üldse midagi näitab, siis seda, et mul on kirg ja soov endast parim anda. See on ikkagi Wimbledoni finaal," rääkis Williams.

"Oleks veelgi šokeerivam, kui ma ei oleks pisarais. Ma olen inimene. Aga kõik, mis riietusruumis juhtub, peaks sinna jäämagi. Sellest ei peaks mitte nii positiivses toonis raamatus kirjutama."

Üldse olevat Williams üllatunud, et Šarapova oma raamatus nii palju ruumi Williamsile pühendas. "Tema fännina ootasin ma seda raamatut väga ja olin tema pärast õnnelik. Kuid siis lugesin, et raamat oli suures osas minust. Ma ei oodanud, et pean lugema raamatut endast ja asjadest, mis ei vasta suures osas tõele. Ma ei teadnud, et ta mulle nii alt üles vaatas või et mul tema karjääris nii suur roll oli," lisas ameeriklanna.