Washingtoni turniiri kolmandas ringis kohtusid omavahel vennad Zverevid, võitjana väljus maailma kolmas reket

Washingtoni tenniseturniiri kolmandas ringis kohtusid omavahel vennad Alexander (ATP 3.) ja Mischa Zverev (ATP 42.), matši võitis noorem vend Alexander.

21-aastane Alexander alistas tund ja 52 minutit kestnud kohtumises 30-aastase Mischa 6:3, 7:5. Esimene sett möödus kuni 3:3 seisuni võrdselt, seejärel võitis Alexander kolm geimi järjest.

Hoopis tasavägisem oli teine sett, mis kestis tund ja 22 minutit. Alexander võitis tasavägise seti 7:5, millega kindlustas edasipääsu veerandfinaali.

"See kohtumine oli minu jaoks väga emotsionaalne," sõnas Mischa pärast mängu. "Täna oli suurepärane päev."

"Ma loodan, et see juhtub kunagi jälle," rääkis Alexander. "Tahaksin oma venna vastu ühes finaalis mängida. Me mängisime mõlemad täna peaaegu elu parimat tennist. See on lihtsalt uskumatu."

Vennad Zverevid olid varasemalt omavahel mänginud kahel korral, viimati 2014. aastal.

Alexander Zverev kohtub veerandfinaalis jaapanlase Kei Nishikoriga (ATP 20.), kes alistas kolmanda ringi kohtumises Kanada tennisisti Denis Shapovalovi (ATP 26.).