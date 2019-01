Djokovicil kulus esimese seti võitmiseks 37 minutit. Serblane alustas kohtumist kindlamalt, murdes kiiresti hispaanlase pallingugeimi ja minnes 3:0 juhtima. Seejärel Nadal kogus end ning sai paremini setti sisse, kuid Djokovic kontrollib kohtumist.

Eriti võimsalt mängib Djokovic oma servigeimides. Nimelt loovutas ta kogu seti peale Nadalile oma pallingugeimis vaid ühe punkti.

