Võidukas Kanepi Austraalia rasketest oludest: mulle meeldib siin mängida

Kaia Kanepi (WTA 99.) alistas Brisbane'i tenniseturniiri kvalifikatsiooni kolmandas eelringis Suurbritannia teise numbri Heather Watsoni (WTA 75.) 6:4, 6:1. 2012. aastal Brisbane'i turniiri võitnud eestlanna tagas sellega pääsu põhiturniirile.

“Mulle meeldib siinne kliima. Viimastel päevadel on olnud õhuniiskus väga suur, kuid mulle meeldib, et väljakud on olnud kaetud,“ sõnas Kanepi võistluse kodulehele. “Väljakukatte kiirus sobib minu mängustiiliga väga hästi.“

Kanepi kohtub nüüd põhiturniiri avaringis venelanna Daria Kasatkinaga (WTA 24.). Omavahel mängiti ka 2017. aasta US Openi kaheksandikfinaalis, kus Kanepi jäi peale 6:4, 6:4.

2015. aastal mängiti omavahel ka Prantsusmaal Saint Malo's liivaturniiril ning toona võitis Kasatkina 2:6, 6:1, 6:1.