Viis matši, mida Australian Openil peale Eesti naiste kohtumiste täna veel vaatama peaks

Tennisegurmaane ootavad ees unetud ööd ja rasked hommikud, sest Austraalias Melbourne'is tehakse algust aasta esimese suure slämmi turniiriga. Teiste seas tulevad kohe avapäeval väljakule ka Kaia Kanepi ja Anett Kontaveit, kuid põnevaid matše jagub ka teistele väljakutele.

Delfi pakub välja viis kohtumist, mida peale Kanepi - Dominika Cibulkova ning Kontaveit - Aleksandra Krunici matši kindlasti vaadata tuleks.

1) Jelena Ostapenko - Francesca Schiavone

Seitsmenda asetusega lätlanna, kes võitis eelmisel aastal üllatuslikult French Openi, astub vastu 37-aastasele itaallannale - veteranile, kes maailma edetabelis asub alles 93. kohal, kuid võidutsenud Pariisi slämmil 2010. aastal ning jõudnud veel kolmel korral suurturniiril veerandfinaali, viimati 2011. aastal just Austraalias.

See matš on ka selle poolest huvitav, et siit paarist võib tulla kolmanda ringi vastane Kontaveidile, kui meie esireket nii kaugele peaks purjetama.

Millal? Peaväljakul kohe esimese matšina ehk kell 2.

2) Venus Williams - Belinca Bencic

Seda matši ootab maailma meedia kõige enam. Tegu on samuti noore tõusva tähe ja lahkuva veterani vastasseisuga. On välja toodud, et 20-aastane šveitslanna oli vaid paar kuud vana, kui Venus Australian Openi debüüdi tegi.

2002. aastal maailma esireketiks tõusnud ja 7 suure slämmi tiitlit võitnud Williams läheb vastu karjääri 17. suurturniirile, näidates just praegu taas oma tippvormi. Eelmisel aastal jõudis ta finaali nii Melbourne'is kui ka Wimbledonis ning jäi teiseks WTA finaalturniiril.

Bencic, kes Venusele neljas varasemas kohtumises alla jäänud, on Australian Openil kõige kaugemale jõudnud 2016. aastal (4. ring). 2014. aastal pääses ta US Openil kaheksa hulka.

Millal? Peaväljakul kohe pärast Ostapenkot ja Schiavonet

3) Rafael Nadal - Victor Estrella Burgos

Maailma esireket Nadal alustab turniiri maailma edetabelis 83. kohal asuva Dominikaani vabariigi tennisisti vastu. Pole kahtlustki, et Nadal peab selle matši võitma, kuid nagu hispaanlase puhul tihti, tekitab küsimusi tema füüsiline vorm.

Kuigi siit algas tema võimas 2017. aasta teekond - Nadal kaotas Australian Open finaalis Roger Federerile ja võitis mõne kuu pärast French Openi ning sügisel US Openi -, siis pole kuuldavasti mehe põlved kõige paremas korras. Vigastus sundis Rafat loobuma Brisbane'i turniirist. "See on esimene kord, kui ma tulen siia ilma ühegi ametliku matšita, seega täiesti uus olukord," tunnistas ta ajakirjanikele pressikonverentsil.

"Kõik alustavad nullist. Mina alustan jälle nullist. Loodetavasti püsin sel aastal terve ja konkurentsis. Ning mis kõige tähtsam - ma tahan tennist veel ühe aasta nautida," sõnas 31-aastane Nadal, kes osaleb oma 13. Australian Openil.

Millal? Mõistlikul ajal, peaväljaku õhtuse programmi esimese mänguna ehk kell 10 Eesti aja järgi.

4) Samantha Stosur - Monica Puig

Kohalik publik ootab seda matši vast kõige enam. 33-aastane austraallanna (WTA 41.), kes võitis 2011. aastal US Openi, lõpetas aasta varem French Openi teisena ja jõudnud vaid kahel korral (2006, 2010) Melbourne'is neljandasse ringi, võtab vastu Rio olümpiavõitja Monica Puigi (WTA 58.), Puerto Rico au ja uhkuse.

Naiste omavaheliste matšide seis on 4:1 Stosuri kasuks. Viimati kohtuti omavahel 2016. aastal Sydney veerandfinaalis ning siis jäi peale Puig numbritega 6:4, 6:4. Nende esimene kohtumine toimus 2014. aasta Prantsusmaa lahtiste avaringis. Stosur võimutses siis tänaseks 24-aastase Puigi üle 6:1, 6:1.

Sellest matšist tuleb võimalik vastane teises ringis Kaia Kanepile.

Millal? Margaret Court Arena (suuruselt teine väljak) kolmanda mänguna. Esimene algab kell 2.

5) Mihaela Buzarnescu - Caroline Wozniacki

Paljud peavad WTA teist numbrit, taanlanna Wozniackit selle turniiri favoriidiks. On tõsi, et Wozniacki on praegu heas hoos, kuid sama tõsi on ka see, et ta on karjääri jooksul korduvalt endast eeldatavalt palju nõrgematele tennisistidele kaotanud.

Buzarnescu hoiab WTA edetabelis 60. kohta. Kaia Kanepi oli Wozniackit 2011. aastal Tokyos esimest korda võites maailma 43. reket, Anett Kontaveit 2016. aastal aga alles 97. Ehk kogemus on meil omast käest võtta.

29-aastase rumeenlanna Buzarnescu kohtus Wozniackiga esimest korda mullu US Openil ja näitas talle hambaid teises setis, mille kaotas 5:7. Avasetti domineeris Wozniacki 6:1.

Millal? Margaret Court Arena õhtuse sessiooni esimene mäng kell 10.