Viimase Wimbledoni-eelse turniiri võitis Pliškova

Viimasel Wimbledoni-eelsel muruturniiril Eastbourne'is võidutses naiste maailma kolmas reket Karolina Pliškova.

Finaalis alistas Pliškova 6:4, 6:4 turniiril 6. asetatud taanlanna Caroline Wozniacki. Kahe tennisisti omavaheliste mängude seis on nüüd 4:2 Wozniacki kasuks. Mõlemad kaotused on tulnud tänavu ja finaalis. Pliškovale on Eastbourne’i võit sel aastal kolmas turniirivõit, kokku on ta karjääri jooksul võitnud üheksa WTA turniiri.

Tänu triumfile on Pliškova nüüd hea võimalus tõusta Wimbledoni edu korral maailma esireketiks tõusta. Kuid ta pole ainus, kellel väga soodne võimaalus edetabeli tipus troonida paari nädala pärast. Ka praegusel esireketil Angelique Kerber jääks esimeseks, kui ta suudab tiitlit kaitsta. Teisel real paiknev Simona Halep peab esireketiks tõusmiseks jõudma Wimbledonis vähemalt poolfinaali, juhul kui Kerber kogu turniiri kinni ei pane.