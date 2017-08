Vigastuspausilt naasnud Šarapova alustas USA turniiri võidukalt

Kunagine maailma esireket Maria Šarapova naasis paarikuuselt vigastuspausilt, alistades USA-s Stanfordis kohaliku tennisisti Jennifer Brady (WTA 80.) kolmesetilises põnevusmängus 6:1, 4:6, 6:0.

Aprillis 15-kuulisest dopingukeelust vabanenud venelanna pidi uuesti võistlustelt eemale jääma mai keskel reielihasevigastuse tõttu. 30-aastane tennisist vajas USA-s põhitabelisse pääsemiseks vabapääset. Viimati võistles ta Ameerika Ühendriikides alles 2015. aasta märtsis.

"Ma lihtsalt tunnen, et tahan kõiki kallistada ja öelda "Aitäh!"", ütles maailma edetabelis 171. kohal asuv Šarapova pärast võitu. "See on minu esimene matš USA-s üle pika aja ning see koht on minu jaoks kõige lähem asi kodule."

28. augustil algaval US Openi suure slämmi turniiril Šarapoval põhiturniiri pääset pole. Seda peab ta püüdma kvalifikatsiooni kaudu. Pole siiski välistatud, et USA tenniseliit talle vabapääsme väljastab. French Open seda kevadel ei teinud, Wimbledoni kvalifikatsiooni ei mänginud venelanna vigastuse tõttu.

Stanfordis on Šarapova teise ringi vastaseks ukrainlanna Lesia Tsurenko (WTA 32.).

710 900-dollarilise auhinnafondiga WTA turniiri kõrgeim paigutus on hispaanlannal Garbine Muguruzal (WTA 4.), kellega Šarapova võib edu korral kohtuda poolfinaalis. Teises tabelipooles on tugevaimaks mängijaks tšehhitar Petra Kvitova (WTA 14.).