VIDEOD | Tennisemaailmas jätkub 20-aastase jaapanlanna tähelend

Maailma edetabelis 44. kohal olev Osaka alistas Halepi Indian Wellsi tenniseturniiri poolfinaalis 6:3, 6:0.

Esimese jaapanlannana Indian Wellsis finaali jõudnud Osaka kohtub esikohamatšis venelanna Darja Kasatkinaga.

Maailma edetabelis 19. positsioonil olev Kasatkina mängis poolfinaalis 4:6, 6:4, 7:5 üle WTA pingereas kaheksandal kohal oleva Venus Williamsi.

The @Simona_Halep wheels were rolling into this sensational forehand! pic.twitter.com/fHC2VFb5u0— WTA (@WTA) March 17, 2018